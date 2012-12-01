Джон Миллман: Australian Open может не состояться из-за действий властей

Вчера, 17:45 207 | Теннис

Австралийский теннисист Джон Миллман поделился ожиданиями от домашнего «Шлема».



«Если власти обяжут нас проходить жёсткий карантин, теннисисты просто не успеют приготовиться. Думаю, что иностранные игроки просто не согласятся играть в таких условиях - слишком высокий риск травмы.



Так что Australian Open может не состояться из-за действий властей. Если будет жёсткий карантин, турнира не будет», - цитирует Миллмана SMH.

Австралийский теннисист Джон Миллман поделился ожиданиями от домашнего «Шлема».«Если власти обяжут нас проходить жёсткий карантин, теннисисты просто не успеют приготовиться. Думаю, что иностранные игроки просто не согласятся играть в таких условиях - слишком высокий риск травмы.Так что Australian Open может не состояться из-за действий властей. Если будет жёсткий карантин, турнира не будет», - цитирует Миллмана SMH.