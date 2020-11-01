Забавные моменты Итогового турнира ATP-2020 (Видео)

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Ютуб-канал Tennis TV представил подборку забавных моментов на корте и за его пределами, героями которых стали участники ATP Finals 2020.



В прошедшее воскресенье в Лондоне (Великобритания) завершился Итоговый турнир ATP . Напомним, в одиночном разряде победителем стал россиянин Даниил Медведев , в парном разряде - голландец Уэсли Коолхоф и хорват Никола Мектич.Ютуб-канал Tennis TV представил подборку забавных моментов на корте и за его пределами, героями которых стали участники ATP Finals 2020.