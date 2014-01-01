Светлана Кузнецова допустила завершение карьеры в скором будущем

Вчера, 18:58 530 | Теннис

Российская теннисистка Светлана Кузнецова допускает мысли о завершении карьеры в ближайшие годы. Об этом она рассказала в эфире телеканала



Кузнецовой 35 лет. В текущем сезоне она приняла участие в семи турнирах.



Светлана Кузнецова: «Понимаю, что этот момент наступит достаточно скоро. Я просто начинаю думать, что будет дальше. Чем хочу заняться? Сейчас стараюсь нащупать почву и смотреть варианты, которые возможны в будущем. Ничего не исключаю и не хочу зарекаться. Меньше всего хотелось бы тренировать индивидуально и ездить на турниры. Мне интересно организовывать что-то и чем-то руководить. Надо будет посмотреть. Какое-то время мне бы хотелось пожить без строгого графика и выдохнуть. Очень хочу чем-то заниматься, быть полезной и свои знания с опытом передавать будущим спортсменам, теннисистам. Хочется остаться рядом со спортом, но также интересны другие направления развития человека».



Кузнецова занимает 36-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата США 2004 года и Открытого чемпионата Франции 2009 года. Российская теннисистка Светлана Кузнецова допускает мысли о завершении карьеры в ближайшие годы. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Матч ТВ» Кузнецовой 35 лет. В текущем сезоне она приняла участие в семи турнирах.Светлана Кузнецова: «Понимаю, что этот момент наступит достаточно скоро. Я просто начинаю думать, что будет дальше. Чем хочу заняться? Сейчас стараюсь нащупать почву и смотреть варианты, которые возможны в будущем. Ничего не исключаю и не хочу зарекаться. Меньше всего хотелось бы тренировать индивидуально и ездить на турниры. Мне интересно организовывать что-то и чем-то руководить. Надо будет посмотреть. Какое-то время мне бы хотелось пожить без строгого графика и выдохнуть. Очень хочу чем-то заниматься, быть полезной и свои знания с опытом передавать будущим спортсменам, теннисистам. Хочется остаться рядом со спортом, но также интересны другие направления развития человека».Кузнецова занимает 36-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата США 2004 года и Открытого чемпионата Франции 2009 года.