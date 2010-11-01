ATP Finals. Уэсли Коолхоф и Никола Мектич – чемпионы в паре

Вчера, 21:55 116 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Представитель Голландии Уэсли Коолхоф и его напарник хорват Никола Мектич одержали победу над австрийцем Юргеном Мельцером и французом Эдуардом Роже-Вассленом со счетом 6:2, 3:6, 10:5.



Встреча длилась 1 час 18 минут. Коолхоф и Мектич сделали два брейка, пять эйсов и трижды ошиблись при подаче. Мельцер и Роже-Васслен один раз взяли подачу соперников, выполнили один эйс и допустили две двойные ошибки.



Этот титул стал для Коолхофа шестым за карьеру, для Мектича - восьмым, принеся им 1300 рейтинговых очков и $254,500 призовых.





В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в парном разряде состоялся финальный матч.Представитель Голландиии его напарник хорватодержали победу над австрийцем Юргеном Мельцером и французом Эдуардом Роже-Вассленом со счетом 6:2, 3:6, 10:5.Встреча длилась 1 час 18 минут. Коолхоф и Мектич сделали два брейка, пять эйсов и трижды ошиблись при подаче. Мельцер и Роже-Васслен один раз взяли подачу соперников, выполнили один эйс и допустили две двойные ошибки.Этот титул стал для Коолхофа шестым за карьеру, для Мектича - восьмым, принеся им 1300 рейтинговых очков и $254,500 призовых.