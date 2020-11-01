ATP Finals. Медведев обыграл Надаля и стал вторым финалистом

Вчера, 09:44 467 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Четвертая ракетка мира, 34-летний россиянин Даниил Медведев в упорной борьбе одолел вторую ракетку мира, 34-летнего испанца Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 7:6(4), 6:3.



Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати имевшихся, Надаль, в свою очередь, сделал три брейка из четырех возможных. На подаче соперники допустили по три двойные ошибки, при этом Даннил выполнил 13 эйсов, а Рафаэль – три. Это была первая победы россиянина в четырех встречах с Надалем.



В финале Итогового турнюра ATP в Лондоне Медведев сразится с австрийцем Домиником Тимом, который



Теннис. ATP - World Championship. Лондон (Великобритания). Хард. Призовой фонд $5,700,000. 8 участников

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия, 4) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 3:6, 7:6(4), 6:3 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5 700 000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Четвертая ракетка мира, 34-летний россиянинв упорной борьбе одолел вторую ракетку мира, 34-летнего испанцасо счетом 3:6, 7:6(4), 6:3.Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати имевшихся, Надаль, в свою очередь, сделал три брейка из четырех возможных. На подаче соперники допустили по три двойные ошибки, при этом Даннил выполнил 13 эйсов, а Рафаэль – три. Это была первая победы россиянина в четырех встречах с Надалем.В финале Итогового турнюра ATP в Лондоне Медведев сразится с австрийцем Домиником Тимом, который выбил из борьбы серба Новака Джоковича Даниил Медведев (Россия, 4) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 3:6, 7:6(4), 6:3