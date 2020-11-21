На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Надаль — о полуфинале Итогового турнира: Будет очень непросто. Даниил играет восхитительно
Надаль — о полуфинале Итогового турнира: Будет очень непросто. Даниил играет восхитительноИспанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового чемпионата ATP, где он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Не знаю, насколько изменилась игра Даниила. Вряд ли кардинально. Считаю, он играет великолепно, но не стоит забывать, что и в прошлом году он проводил великолепные матчи. Он играл в финале в Вашингтоне, в решающем поединке в Монреале, выиграл в Цинциннати, дошёл до финала US Open. Кроме того, он победил на турнире в Шанхае и, кажется, ещё в паре соревнований, — приводит слова Надаля Tennis 365. - Так что будет крайне непросто. Без сомнений, сейчас Даниил играет восхитительно. Он был в полуфинале в Нью-Йорке, добился победы в Париже и вообще демонстрирует качественную игру.

Но мы встретимся в полуфинале Итогового турнира. Здесь и не могло быть иначе. Знаю, мне нужно выложиться по максимуму, если хочу рассчитывать на финал. Это и намереваюсь сделать».
По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Надаль поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP
Циципас — об Итоговом турнире ATP: Защита титула стала бы лучшим, что могло случиться со мной в этом году
«Я хотел уехать с трофеем». Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в игре со Зверевым
Зверев — о финале против Медведева в Париже: Это будет тяжёлая игра
Надаль: В Акапулько просто нереальные условия, очень высокая влажность
Надаль: Уступая в первом сете, я понял, что нужно менять свою игру
Рафаэль Надаль: Новак играет просто фантастически
Надаль: «С Долгополовым было непросто»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале
Директор Austalian Open поделился свежей информацией о проведении турнира
ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео)
ATP Finals. Уэсли Коолхоф и Никола Мектич – чемпионы в паре
Федерация тенниса Австралии прокомментировала информацию о переносе Australian Open — 2021

Последние новости спорта

23:02

ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале 228 | Теннис / Главные новости спорта

22:37

УХЛ. 10-й тур. «Мариуполь» дома обыграл «Белый Барс» (+Видео) 216 | Хоккей

22:24

Директор Austalian Open поделился свежей информацией о проведении турнира 217 | Теннис

22:06

ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео) 213 | Теннис / Видео

21:55

ATP Finals. Уэсли Коолхоф и Никола Мектич – чемпионы в паре 234 | Теннис

16:36

УХЛ. 10-й тур. «Краматорск» взял реванш у «Сокола» во втором матче за три дня 403 | Хоккей

13:08

Уайт высмеял правила боя Тайсон — Джонс 588 | Бокс

12:43

Украинцы завоевали одну бронзу на чемпионате Европы по дзюдо в Праге 503 | Единоборства / Главные новости спорта

11:29

Украинские танцоры Назарова и Никитин - шестые на Гран-при в Москве 437 | Фигурное катание

10:50

Федерация тенниса Австралии прокомментировала информацию о переносе Australian Open — 2021 475 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

ATP Finals. Коолхоф и Мектич обыграли Мельцера и Роже-Васслена: обзор финального матча (видео)

ATP Finals. Медведев обыграл Надаля, Тим победил Джоковича: обзор матчей 1/2 финала: видео

ATP Finals. Победа Тима над Джоковичем: обзор матча 1/2 финала: видео

ATP Finals. Джокович победил Зверева, Медведев обыграл Шварцмана: обзор матчей группового этапа: видео

ATP Finals. Победа Надаля над Циципасом и поражение Тима от Рублёва: обзор матчей группового этапа: видео

ATP Finals. Медведев обыграл Джоковича, Зверев победил Шварцмана: обзор матчей группового этапа: видео

ATP Finals. Тим обыграл Надаля, Циципас победил Рублёва: обзор матчей группового этапа: видео



Топ-новости недели

ATP Finals. Медведев обыграл Тима в финале
Украинцы завоевали одну бронзу на чемпионате Европы по дзюдо в Праге
Украинцы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по велотреку (+Видео)
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом мира
Теренс Кроуфорд досрочно остановил Келла Брука (+видео нокаута)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2020 (436)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов видео-теннис Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги