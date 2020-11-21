Надаль — о полуфинале Итогового турнира: Будет очень непросто. Даниил играет восхитительно

21-11-2020, 18:17 269 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча



«Не знаю, насколько изменилась игра Даниила. Вряд ли кардинально. Считаю, он играет великолепно, но не стоит забывать, что и в прошлом году он проводил великолепные матчи. Он играл в финале в Вашингтоне, в решающем поединке в Монреале, выиграл в Цинциннати, дошёл до финала US Open. Кроме того, он победил на турнире в Шанхае и, кажется, ещё в паре соревнований, — приводит слова Надаля Tennis 365. - Так что будет крайне непросто. Без сомнений, сейчас Даниил играет восхитительно. Он был в полуфинале в Нью-Йорке, добился победы в Париже и вообще демонстрирует качественную игру.



Но мы встретимся в полуфинале Итогового турнира. Здесь и не могло быть иначе. Знаю, мне нужно выложиться по максимуму, если хочу рассчитывать на финал. Это и намереваюсь сделать».

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от полуфинального матча Итогового чемпионата ATP , где он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.«Не знаю, насколько изменилась игра Даниила. Вряд ли кардинально. Считаю, он играет великолепно, но не стоит забывать, что и в прошлом году он проводил великолепные матчи. Он играл в финале в Вашингтоне, в решающем поединке в Монреале, выиграл в Цинциннати, дошёл до финала US Open. Кроме того, он победил на турнире в Шанхае и, кажется, ещё в паре соревнований, — приводит слова Надаля Tennis 365. - Так что будет крайне непросто. Без сомнений, сейчас Даниил играет восхитительно. Он был в полуфинале в Нью-Йорке, добился победы в Париже и вообще демонстрирует качественную игру.Но мы встретимся в полуфинале Итогового турнира. Здесь и не могло быть иначе. Знаю, мне нужно выложиться по максимуму, если хочу рассчитывать на финал. Это и намереваюсь сделать».

По материалам: Чемпионат