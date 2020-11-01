ATP Finals. Победа Надаля над Циципасом и поражение Тима от Рублёва: обзор матчей группового этапа: видео

Вчера, 09:55 766 | Теннис / Видео





Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№2 ATP) нанес поражение греку Стефаносу Циципасу (№6 ATP) со счетом

Циципас не сумел защитить прошлогодний титул ATP Finals.



Австрийский теннисист Доминик Тим (№3 ATP) потерпел поражение от россиянина Андрея Рублёва (№8 ATP). Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился в пользу россиянина со счетом

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $5,700,000 прошел пятый день соревнований. В группе «Лондон-2020» прошли матчи третьего тура.Испанский теннисист(№2 ATP) нанес поражение греку(№6 ATP) со счетом 6:4, 4:6, 6:2 . Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Благодаря этой победе Рафаэль вышел в полуфинал турнира в Лондоне.Циципас не сумел защитить прошлогодний титул ATP Finals.Австрийский теннисист(№3 ATP) потерпел поражение от россиянина(№8 ATP). Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:2, 7:5 . Этот матч не имел турнирного значения для его участников, так как Тим досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира, а Рублёв ранее, по итогам первых двух туров, в которых потерпел поражения, лишился шансов на выход из группы.