Надаль выступил за сохранение пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема»

17-11-2020, 16:32 867 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение относительно пятисетовых противостояний на турнирах «Большого шлема».



Уже в течение нескольких лет ведутся споры о том, стоит ли мэйджорам перейти на трёхсетовые матчи, как и остальным турнирам элитного мужского тура.



«Я категорически против перемен на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что пятисетовые матчи — часть истории нашего вида спорта, не так ли?» — приводит слова Надаля Eurosport.



Главным противником идеи сохранение традиций пятисетовых сражений на четырёх важнейших турнирах АТР является первая ракетка мира



Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в сезоне-2020 стал победителем «Ролан Гаррос» и достиг отметки в 20 выигранных турниров «Большого шлема». Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение относительно пятисетовых противостояний на турнирах «Большого шлема».Уже в течение нескольких лет ведутся споры о том, стоит ли мэйджорам перейти на трёхсетовые матчи, как и остальным турнирам элитного мужского тура.«Я категорически против перемен на турнирах «Большого шлема». Я думаю, что пятисетовые матчи — часть истории нашего вида спорта, не так ли?» — приводит слова Надаля Eurosport.Главным противником идеи сохранение традиций пятисетовых сражений на четырёх важнейших турнирах АТР является первая ракетка мира Новак Джокович Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в сезоне-2020 стал победителем «Ролан Гаррос» и достиг отметки в 20 выигранных турниров «Большого шлема».

По материалам: Чемпионат