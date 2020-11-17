Зверев — о поражении от Медведева: Один из худших моих матчей после возобновления сезона

17-11-2020, 08:53 259 | Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым на старте



«Моя подача работала не лучшим образом. В целом матч сложился для меня не очень хорошо. Думаю, после возобновления сезона это был один из худших моих матчей», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.



Зверев также прокомментировал эпизод с подачей соперника с руки: «Стоит отдать должное Даниилу. Он сделал то, что должен был сделать. Его подача с руки оправдала себя. Отличная работа. Пожалуй, в начале матча он немного нервничал, но затем вышел на свой уровень. В целом я был недостаточно хорош, чтобы победить теннисиста из топ-10».



Александр также поделился ожиданиями от предстоящих игр с сербом



«Новак — это Новак. Он доминирует. Но мне нужно будет обращать внимание на свою игру. Мне нужно будет играть лучше. Мне нужно лучше действовать на корте. Если я сыграю как сегодня, то ни одного матча на этой неделе не выиграю. Я больше не могу себе позволить проиграть. Мне нужно победить Диего и Джоковича, чтобы получить шанс на выход в полуфинал. Я постараюсь сделать это. Но с такой игрой сделать это будет сложно», — сказал Зверев. Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 «Моя подача работала не лучшим образом. В целом матч сложился для меня не очень хорошо. Думаю, после возобновления сезона это был один из худших моих матчей», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.Зверев также прокомментировал эпизод с подачей соперника с руки: «Стоит отдать должное Даниилу. Он сделал то, что должен был сделать. Его подача с руки оправдала себя. Отличная работа. Пожалуй, в начале матча он немного нервничал, но затем вышел на свой уровень. В целом я был недостаточно хорош, чтобы победить теннисиста из топ-10».Александр также поделился ожиданиями от предстоящих игр с сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом.«Новак — это Новак. Он доминирует. Но мне нужно будет обращать внимание на свою игру. Мне нужно будет играть лучше. Мне нужно лучше действовать на корте. Если я сыграю как сегодня, то ни одного матча на этой неделе не выиграю. Я больше не могу себе позволить проиграть. Мне нужно победить Диего и Джоковича, чтобы получить шанс на выход в полуфинал. Я постараюсь сделать это. Но с такой игрой сделать это будет сложно», — сказал Зверев.

По материалам: Чемпионат