Вера Звонарёва — о Марте Костюк: Когда я была в её возрасте, всё было иначе

Вчера, 15:22 504 | Теннис

Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Линце (Австрия). В стартовом матче Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, нанесла поражение 18-летней украинке Марте Костюк —



«Я знала, что она великолепная, перспективная теннисистка и настоящий боец. Я была на её месте лет 20 назад! Я пару раз видела её игру, но никогда не тренировалась и не встречалась с ней на корте. Я знала, что матч будет непростым. Мне нужно было показать свой лучший теннис, чтобы победить её.



Когда я была в её возрасте, всё было иначе. Я понятия не имела, как это — играть в туре. У меня не было опыта. Поначалу переход от юниорского к взрослому теннису казался простым. Мне не пришлось много играть на турнирах ITF. Я быстро поднималась в рейтинге. В такой ситуации начинаешь принимать вещи как должное. Проигрывать неприятно, но ты не задумываешься о травмах и других вещах, которые могут остановить твой взлёт. Иногда начинаешь расстраиваться без всякой причины. Теперь я стала спокойнее, я больше знаю о взлётах и падениях. Они есть у всех. Нужно уметь с этим справляться.



Всегда непросто проводить свой первой матч на турнире. В начале встречи я не могла найти свой ритм, допускала ошибки, но постепенно стала играть всё лучше и лучше», — цитирует Звонарёву официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия). Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Линце (Австрия). В стартовом матче Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, нанесла поражение 18-летней украинке Марте Костюк — 6:4, 6:2 «Я знала, что она великолепная, перспективная теннисистка и настоящий боец. Я была на её месте лет 20 назад! Я пару раз видела её игру, но никогда не тренировалась и не встречалась с ней на корте. Я знала, что матч будет непростым. Мне нужно было показать свой лучший теннис, чтобы победить её.Когда я была в её возрасте, всё было иначе. Я понятия не имела, как это — играть в туре. У меня не было опыта. Поначалу переход от юниорского к взрослому теннису казался простым. Мне не пришлось много играть на турнирах ITF. Я быстро поднималась в рейтинге. В такой ситуации начинаешь принимать вещи как должное. Проигрывать неприятно, но ты не задумываешься о травмах и других вещах, которые могут остановить твой взлёт. Иногда начинаешь расстраиваться без всякой причины. Теперь я стала спокойнее, я больше знаю о взлётах и падениях. Они есть у всех. Нужно уметь с этим справляться.Всегда непросто проводить свой первой матч на турнире. В начале встречи я не могла найти свой ритм, допускала ошибки, но постепенно стала играть всё лучше и лучше», — цитирует Звонарёву официальный сайт тура.За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия).

По материалам: Чемпионат