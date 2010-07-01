На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Вера Звонарёва — о Марте Костюк: Когда я была в её возрасте, всё было иначе
Вера Звонарёва — о Марте Костюк: Когда я была в её возрасте, всё было иначеРоссийская теннисистка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Линце (Австрия). В стартовом матче Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, нанесла поражение 18-летней украинке Марте Костюк — 6:4, 6:2.

«Я знала, что она великолепная, перспективная теннисистка и настоящий боец. Я была на её месте лет 20 назад! Я пару раз видела её игру, но никогда не тренировалась и не встречалась с ней на корте. Я знала, что матч будет непростым. Мне нужно было показать свой лучший теннис, чтобы победить её.

Когда я была в её возрасте, всё было иначе. Я понятия не имела, как это — играть в туре. У меня не было опыта. Поначалу переход от юниорского к взрослому теннису казался простым. Мне не пришлось много играть на турнирах ITF. Я быстро поднималась в рейтинге. В такой ситуации начинаешь принимать вещи как должное. Проигрывать неприятно, но ты не задумываешься о травмах и других вещах, которые могут остановить твой взлёт. Иногда начинаешь расстраиваться без всякой причины. Теперь я стала спокойнее, я больше знаю о взлётах и падениях. Они есть у всех. Нужно уметь с этим справляться.

Всегда непросто проводить свой первой матч на турнире. В начале встречи я не могла найти свой ритм, допускала ошибки, но постепенно стала играть всё лучше и лучше», — цитирует Звонарёву официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия).
По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Элина Свитолина: В матче с Бузарнеску не могла найти свой ритм
Катерина Козлова: Я не была уверена, что смогу сыграть на «Ролан Гаррос»
Свитолина: Против соотечественницы всегда трудно играть, Марта – боец
Марта Костюк: В матче со Свитолиной постараюсь показать свой лучший теннис
Марта Костюк: За последний год я добилась большого прогресса
Шарапова: Чтобы выиграть у Серены, нужно нечто большее, чем то, что я делаю сейчас
Марион Бартоли: «Мне помогли вера в себя и план на игру»
Пиронкова: «Вера действовала так агрессивно»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Даяна Ястремская: Разочаровывающее окончание сезона для меня
Вера Звонарёва — о Марте Костюк: Когда я была в её возрасте, всё было иначе
Линц. Костюк проиграла Звонаревой в первом круге
Рафаэль Надаль: Я люблю детей, но есть проблема
Бельгийская теннисистка поцеловала подругу после победы над Даяной Ястремской (Фото)

Последние новости спорта

16:32

Хирн: Все крузеры мечтают о хэвивейте. Нафига им бриджервейт? 421 | Бокс

16:15

Шарлотт Калла заподозрила у себя коронавирус и самоизолировалась 463 | Лыжные гонки

15:55

Гольфист чудом попал в лунку, пустив мяч по воде. Ролик собрал 20 млн просмотров за сутки (+Видео) 483 | Другие виды спорта / Видео

15:38

Даяна Ястремская: Разочаровывающее окончание сезона для меня 491 | Теннис

15:22

Вера Звонарёва — о Марте Костюк: Когда я была в её возрасте, всё было иначе 507 | Теннис

13:38

Брынзак: Состав команды на первые этапы Кубка мира определит главный тренер 594 | Биатлон

13:21

Известны имена зараженных коронавирусом в Вуокатти украинских биатлонистов 631 | Биатлон

13:12

«Рождественскую гонку» перенесли из Гельзенкирхена в Рупольдинг 486 | Биатлон

13:02

Как изменится биатлон в сезоне 2020-2021: двойные этапы и новая майка для молодежи 333 | Биатлон

12:19

Йоханнес Бё занял последнее место в тестовой гонке норвежских биатлонистов 320 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

Гольфист чудом попал в лунку, пустив мяч по воде. Ролик собрал 20 млн просмотров за сутки (+Видео)

Париж. Победа Медведева над Зверевым: обзор финального матча (видео)

Париж. Поражение Надаля и победа Медведева: обзор матчей 1/2 финала (видео)

Париж. Победы Надаля, Раонича, Медведева и Зверева: обзор матчей 1/4 финала (видео)

Париж. Победы Надаля, Вавринки, Медведева и Зверева : обзор матчей 1/8 финала (видео)

Париж. Поражение Циципаса от Умбера: обзор матча второго круга (видео)

Усик: Я год не боксировал и выжил против монстра (Видео)



Топ-новости недели

Украинские самбисты завоевали 19 медалей на чемпионате мира по самбо
Михаил Романчук установил рекорд Украины на 400 м вольным стилем
«Вуэльта Испании». Словенец Примож Роглич победил в общем зачете (+Видео)
Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Париже, обыграв Зверева
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2020 (195)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги