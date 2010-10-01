Журналистка назвала единственный существенный рекорд, который ещё может побить Федерер

Сегодня, 16:01 0 | Теннис

Британская журналистка и аналитик Кэтрин Уитакер предположила, что швейцарец



«Единственный существенный рекорд, который может покориться Федереру и который не смогут побить Надаль и Джокович, — это рекорд всех времён, установленный Джимми Коннорсом. У Федерера 103 титула, у Надаля — 84, у Джоковича — 77. Есть шанс, что они могут его догнать, но я считаю это крайне маловероятным.



Конечно, взять ещё 7 титулов нелегко, но если Федерер приблизится к результату Коннорса, то это может стать его целью. В итоге этот рекорд может стать единственным существенным, который будет стоять рядом с его именем», — цитирует Уитакер Fox Sports Australia.



В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

Британская журналистка и аналитик Кэтрин Уитакер предположила, что швейцарец Роджер Федерер может поставить перед собой цель побить рекорд американца Джимми Коннорса по количеству титулов за карьеру (109).«Единственный существенный рекорд, который может покориться Федереру и который не смогут побить Надаль и Джокович, — это рекорд всех времён, установленный Джимми Коннорсом. У Федерера 103 титула, у Надаля — 84, у Джоковича — 77. Есть шанс, что они могут его догнать, но я считаю это крайне маловероятным.Конечно, взять ещё 7 титулов нелегко, но если Федерер приблизится к результату Коннорса, то это может стать его целью. В итоге этот рекорд может стать единственным существенным, который будет стоять рядом с его именем», — цитирует Уитакер Fox Sports Australia.В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

По материалам: Чемпионат