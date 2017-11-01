Париж. Надаль вышел в полуфинал, одолев Карреньо-Бусту

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Вторая ракетка мира, 34-летний испанец, посеянный под первым номером, одолел в трех партиях своего 29-летнего соотечественника(9), занимающего в рейтинге ATP 15-е место, со счетом 4:6, 7:5, 6:1.Поединок продолжался 2 часа 13 минут. Надаль сделал три брейка, выполнил семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Карреньо-Бусты один брейк и четыре эйса при отсутствии двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии Рафа лидирует со счетом 7:0.За выход в финал Rolex Paris Masters Надаль поспорит или с немцем Александром Зверевым (4), или со швейцарцем Стэном Вавринкой (12).Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 9) – 4:6, 7:5, 6:1