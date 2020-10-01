Париж. Надаль, Медведев и Зверев вышли в 1/4 финала, Рублёв покидает турнир

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде прошли матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 34-летний испанец, посеянный под первым номером, обыграл 26-летнего австралийца, занимающего в мировом рейтинге 61-е место, со счетом 6:1, 7:6(3).За 1 час 33 минуты игрового времени Надаль реализовал два брейк-пойнта из четырех возможных, а Томпсон не сумел использовать свой единственный шанс взять подачу испанца. Рафаэль выполнил три эйса и допустил столько же двойных ошибок, а Джордан семь раз подал навылет и обошелся без двойных. Между собой теннисисты играли впервые.В 1/4 финала соперником Надаля будет его соотечественник, который был сильнее словака(Q) – 7:5, 6:2.Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:1, 7:6(3)Пабло Карреньо Буста (Испания, 9) – Норберт Гомбош (Словакия, Q) – 7:5, 6:2Даниил Медведев (Россия, 3) - Алекс Де Минор (Австралия, 16) – 5:7, 6:2, 6:2Диего Шварцман (Аргентина, 6) - Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q) – 6:1, 6:1Александр Зверев (Германия, 4) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:6(11), 6:7(7), 6:4Стэн Вавринка (Швейцария, 12) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1:6, 6:4, 6:3Милош Раонич (Канада, 10) – Маркос Гирон (США, Q) – 7:6(1), 6:2Уго Умбер (Франция) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:3, 6:7(4), 6:3