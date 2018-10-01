Париж. Раонич и Шварцман вышли в третий круг, Гаске и Берреттини покидают турнир

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.17-я ракетка мира, 29-летний канадец, посеянный под десятым номером, обыграл 29-летнего aранцуза Пьера Юга Эрбера (WC), занимающего в мировом рейтинге 85-е место, со счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 31 минуту. Раонич взял две подачи Эрбера и отыграл его единственный брейк-пойнт. Милош выполнил одиннадцать эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Пьер-Юг один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была вторая победа канадца в двух встречах с французом.В 1/8 финала Раонич сыграет с американцем(Q), который выбил из борьбы итальянца(7) - 7:6(3), 6:7(0), 7:5.Милош Раонич (Канада, 10) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) – 6:4, 6:4Маркос Гирон (США, Q) - Маттео Берреттини (Италия, 7) – 7:6(3), 6:7(0), 7:5Диего Шварцман (Аргентина, 6) - Ришар Гаске (Франция) – 7:5, 6:3Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q) - Бенжамен Бонзи (Франция, WC) – 6:4, 6:4