Париж. Раонич и Вавринка стартовали с побед и другие результаты

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters.Париж (Франция). Хард. Призовой фонд 2,289,9705 евро. 56 участников

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 2,289,970 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.17-я ракетка мира, 29-летний канадец, посеянный под десятым номером, обыграл 31-летнего словенца, занимающего в рейтинге ATP 53-е место, со счетом 6:3, 6:2.Матч продолжался 1 час 3 минуты. Раонич реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных и не позволил Бедене заработать ни одного брейк-пойнта. Милош выполнил 18 эйсов и обошелся без двойных ошибок на подаче, а Аляж четыре раза подал навылет и совершил столько же двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии канадец лидирует со счетом 5:0.Во втором круге соперником Раонича будет француз(WC), обыгравший в трех партиях американца– 2:6, 6:4, 7:6(4).Милош Раонич (Канада, 10) – Аляж Бедене (Словения) – 6:3, 6:2Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) – Теннис Сандгрен (США) – 2:6, 6:4, 7:6(4)Стэн Вавринка (Швейцария, 12) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:3, 7:6(3)Йосихито Нисиока (Япония) – Пабло Андухар (Испания) – 5:7, 6:4, 6:2Кевин Андерсон (ЮАР, SE) – Ласло Джере (Сербия, LL) – 5:2 RtРишар Гаске (Франция) – Тейлор Фритц (СШАLL) – 6:0, 3:6, 6:3Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 6:4Томми Пол (США) – Жиль Симон (Франция) – 3:6, 6:3, 6:3