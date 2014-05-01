Ролан Гаррос. Шаповалов за 5 часов проиграл Карбальесу-Баэне: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 19:19 173 | Теннис / Видео

Канадский теннисист Денис Шаповалов (№11 ATP) в матче второго круга на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros в пяти сетах проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэну (№101 ATP).

Поединок продолжался 5 часов и завершился в пользу испанца со счетом 7:5, 6:7(5), 6:3, 3:6, 8:6.

Шаповалов сделал 6 брейков, 7 эйсов и 12 двойных ошибок. На счету испанца – 8 брейков, 3 эйса и 5 двойных ошибок.



