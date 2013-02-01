Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос»

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 38,000,000 Одиночный разряд. 128 участниц.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», 39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга Уильямс должна была сыграть с Цветаной Пиронковой (WC)из Болгарии.Следующей соперницей Пиронковой будет чешка Барбора Крейчикова, которая выбила из борьы свою соотечественницу Барбору Стрыкову - 6:4, 3:6, 6:3.«Думаю, мне нужно шесть недель просто сидеть и ничего не делать. По крайней мере две недели точно», — приводит слова Уильямс ESPN.Серена призналась, что не смогла полностью восстановиться после травмы, полученной на Открытом чемпионате США. По её словам, скорее всего, она больше не выйдет на корт в этом сезоне: «Мне сейчас сложно даже ходить. Это знак, что нужно восстанавливаться».Цветана Пиронкова (Болгария, WC) – Серена Уильямс (США, 6)- RtБарбора Крейчикова (Чехия) – Барбора Стрыкова (Чехия, 32) – 6:4, 3:6, 6:3