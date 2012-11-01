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Элина Свитолина: Были просто счастливы, что смогли доиграть финал
Элина Свитолина: Были просто счастливы, что смогли доиграть финалУкраинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире в Страсбурге.

Элина Свитолина: «То, что мне удалось взять стартовый гейм решающей партии, придало мне уверенности вновь вернуться в игру. Во втором сете всё сложилось практически однозначно, а выигранный гейм в третьей партии дал мне надежду и более хорошие ощущения. Для меня было важно заново собраться и вернуться в игру. Это был положительный момент для меня.

Было нелегко начинать матч на два часа позже из-за дождя, но условия одинаковы для всех, нужно было быстро адаптироваться. Было важно выйти и показать свою игру, не сильно задумываясь по поводу задержки. Обычно турниры проводятся при жаркой погоде, мы были просто счастливы, что смогли доиграть турнир сегодня. Нам повезло, что мы смогли сыграть. Здесь были совершенно не те условия, которые мы ожидали, но я сумела с ними справиться.

Спасибо всем, кто пришел поболеть за нас в финале и приходил всю неделю. Спасибо организаторам и спонсорам, которые провели соревнования. Также спасибо моему тренеру и моей маме, которые были тут со мной. Поздравляю Елену с отличным турниром и желаю успехов. Спасибо всем за этот турнир и надеюсь, что мы увидимся в следующем году», - цитирует Свитолину

Это второй титул Элины в сезоне и 15-й - в карьере. Свтолина Элина вышла на девятое место среди действующих игроков по числу титулов.

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