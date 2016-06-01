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Марта Костюк: Я плохо чувствовала и мяч, и корт, но сказала себе, что должна справиться
Марта Костюк: Я плохо чувствовала и мяч, и корт, но сказала себе, что должна справиться19-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гарроса», обыграв румынку Лауру-Йоанну Паар со счетом 6:2, 6:2.

Марта Костюк: «Игра была не очень легкая. Сегодня был странный, достаточно сильный ветер. Паар играет интересно, мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Вначале я пыталась доминировать, но сделала много ошибок, начала нервничать, где-то ноги не дошли. Поэтому я стала играть пассивно. Оба брейка, которые выполнила соперница, она сделала "под ноль". В этих геймах у меня не было шансов, она сыграла нереально эти два гейма, отыграла их четко, без ошибок, где-то забила, где-то я плохо подала.

Спад во второй партии – это был момент, когда все сошлось вместе: и моя какая-то ошибка, и ее хорошая игра. Думаю, что в целом я играю лучше, чем она, поэтому и получилось выиграть. На самом деле, матч в моей голове был супер ровный.

 Вообще я сегодня плохо чувствовала и мяч, и корт, и играла, можно сказать, ужасно. В какой-то момент просто нужно было сказать себе, что надо справляться с этими обстоятельствами. И я попыталась взять все хорошее, что я могу сделать сегодня, и с этим играть. Надеюсь, что завтра будет лучше все».

В финале квалификации соперницей Костюк будет японка Куруми Нара.
По материалам: Большой теннис Украины
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