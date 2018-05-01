Рим. Халеп - Плишкова: обзор финального матча (видео)

Вчера, 09:01 313 | Теннис / Видео

Симона Халеп (№2 WTA) в финальном матче на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме победила чешку Каролину Плишкову (№4 WTA) со счетом

Для Симоны это третий титул в сезоне и 22-й в карьере.



Румынская теннисистка(№2 WTA) в финальном матче на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме победила чешку(№4 WTA) со счетом 6:0, 2:1Rt Для Симоны это третий титул в сезоне и 22-й в карьере.