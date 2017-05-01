Рим. Халеп - Мугуруса: обзор матча 1/4 финала (видео)

Вчера, 17:51 465 | Теннис / Видео

Симона Халеп (№2 WTA) в матче 1/2 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (№17 WTA) со счетом

Соперница Хапеп по финалу определится в матче двух чешских теннисисток Каролина Плишкова (2) – Маркета Вондроушева (12).



Румынская теннисистка(№2 WTA) в матче 1/2 финала на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме обыграла испанку(№17 WTA) со счетом 6:4, 4:6, 6:4 Соперница Хапеп по финалу определится в матче двух чешских теннисисток Каролина Плишкова (2) – Маркета Вондроушева (12).