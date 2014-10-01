Рим. Димитров и Шаповалов встретятся в 1/4 финала

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.22-я ракетка мира, 29-летний болгарин(15), в трех сетах победил 19-летнего итальянца(WC), занимающего в мировом рейтинге 82-1ю позицию, со счетом 4:6, 6:4, 6:4.За 2 часа 24 минуты, проведенные на корте, Димитров взял четыре подачи соперника и упустил три своих. Григор на подаче не ошибался, но и навылет не подавал. На счету Синнера один эйс и четыре двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.В четвертьфинале Димитрову предстоит сразиться с канадцем(12), который в трех партиях сломил сопротивление француза- 6:7(5), 6:1, 6:4.Григор Димитров (Болгария, 15) – Янник Синнер (Италия, WC) – 4:6, 6:4, 6:4Денис Шаповалов (Канада, 12) – Уго Умбер (Франция) – 6:7(5), 6:1, 6:4