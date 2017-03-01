Рим. Победа Шаповалова и поражения Монфиса, Фоньини и Нишикори: обзор матчей второго круга (видео)

Сегодня, 10:45 0 | Теннис / Видео





В третий раунд турнира вышел канадец Денис Шаповалов (12), а японец Кеи Нишикори, итальянец Фабио Фоньини (7) и француз Гаэль Монфис (5) потерпели поражения и покидают турнир.



Денис Шаповалов (Канада, 12) – Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) – 6:4, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, Q) – Кеи Нишикори (Япония) –

Уго Умбер (Франция) – Фабио Фоньини (Италия, 7) – 7:5, 7:6(4)

Доминик Кёпфер (Германия, Q) – Гаэль Монфис (Франция, 5) –





В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходили матчи второго круга.В третий раунд турнира вышел канадец Денис Шаповалов (12), а японец Кеи Нишикори, итальянец Фабио Фоньини (7) и француз Гаэль Монфис (5) потерпели поражения и покидают турнир.Денис Шаповалов (Канада, 12) – Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q) – 6:4, 6:4Лоренцо Музетти (Италия, Q) – Кеи Нишикори (Япония) – 6:3, 6:4 Уго Умбер (Франция) – Фабио Фоньини (Италия, 7) – 7:5, 7:6(4)Доминик Кёпфер (Германия, Q) – Гаэль Монфис (Франция, 5) – 6:2, 6:4