Рим. Лайович обыграл Раонича и стал соперником Надаля и другие результаты

Вчера, 21:07 584 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом 3,854,000 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



30-летний серб Душан Лайович, занимающий в мировом рейтинге 25-е место, нанес поражение 19-й ракетке мира, 29-летнему канадцу Милошу Раоничу (13) со счетом 7:6(3), 4:6, 6:2.



За 2 часа 32 минуты, проведенные на корте, Лайович реализовал четыре брейк-пойнта из десяти возможных, Раонич – три из семи. Соперники выполнили по восемь эйсов, при этои Душан допустил четыре двойные ошибки, а Милош – десять. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.



В третьем круге Лайовичу предстоит сразиться с действующим чемпионом «Мастерса» в Риме, второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.



Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

Второй круг

Душан Лайович (Сербия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 7:6(3), 4:6, 6:2



Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Джон Миллман (Австралия) – 6:4, 7:6(1)

Хуберт Хуркач (Польша) – Андрей Рублев (Россия, 9) – 7:6(6), 3:6, 6:2



Денис Шаповалов (Канада, 12) – Педро Мартинес-Портеро Испания, Q) – 6:4, 6:4

Уго Умбер (Франция) – Фабио Фоньини (Италия, 7) – 7:5, 7:6(4) В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом 3,854,000 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.30-летний серб, занимающий в мировом рейтинге 25-е место, нанес поражение 19-й ракетке мира, 29-летнему канадцу(13) со счетом 7:6(3), 4:6, 6:2.За 2 часа 32 минуты, проведенные на корте, Лайович реализовал четыре брейк-пойнта из десяти возможных, Раонич – три из семи. Соперники выполнили по восемь эйсов, при этои Душан допустил четыре двойные ошибки, а Милош – десять. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В третьем круге Лайовичу предстоит сразиться с действующим чемпионом «Мастерса» в Риме, второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.Душан Лайович (Сербия) – Милош Раонич (Канада, 13) – 7:6(3), 4:6, 6:2Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Джон Миллман (Австралия) – 6:4, 7:6(1)Хуберт Хуркач (Польша) – Андрей Рублев (Россия, 9) – 7:6(6), 3:6, 6:2Денис Шаповалов (Канада, 12) – Педро Мартинес-Портеро Испания, Q) – 6:4, 6:4Уго Умбер (Франция) – Фабио Фоньини (Италия, 7) – 7:5, 7:6(4)