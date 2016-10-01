Рим. Победы Надаля и Джоковича, поражение Циципаса: обзор матчей второго круга (видео)

Вчера, 08:13 662 | Теннис / Видео





Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль начал защиту титула с победы над своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой (№18 ATP). Для победы со счетом



Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Сальваторе Карузо (№87 ATP) со счетом



Представитель Греции Стефанос Циципас (№6 ATP) потерпел поражение от итальянца Янника Синнера (№81 ATP). Поединок продолжался 2 часа 13 минут и завершился в пользу итальянца со счетом



В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходили матчи второго круга.Вторая ракетка мира испанецначал защиту титула с победы над своим соотечественником(№18 ATP). Для победы со счетом 6:1, 6:1 Рафе потребовался 1 час 13 минут.Первая ракетка мира сербодержал победу над итальянцем(№87 ATP) со счетом 6:3, 6:2 . Теперь а их личном противостоянии Новак лидирует со счетом 2:0.Представитель Греции(№6 ATP) потерпел поражение от итальянца(№81 ATP). Поединок продолжался 2 часа 13 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:1, 6:7(9), 6:2