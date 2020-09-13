Медведев — о конфликте с судьями в матче с Тимом: не надо было так злиться

13-09-2020, 13:25 610 | Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев уступивший в полуфинальном матче Открытого чемпионата США австрийцу Доминику Тиму (



«Я просто сильно разозлился, — сказал Медведев в интервью официальному сайту US Open. - Само собой, у меня не было причин разговаривать с супервайзером. Но в теннисе меня нередко удивляет, что он находится на корте, например, на случай дисквалификации. Тогда он выходит, выносит своё решение. Это решение принимает не судья на вышке!



Но что я сегодня такого сделал, чтобы мне вынесли предупреждение? Причинил кому-то вред? Нагрубил? Я ничего такого не сделал, а меня зачем-то предупредили. И я сказал: «Супервайзер, сделай что-нибудь. Иначе для чего ты тут сидишь?»



У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Хотя, конечно, не надо было так из-за этого сердиться».

Российский теннисист Даниил Медведев уступивший в полуфинальном матче Открытого чемпионата США австрийцу Доминику Тиму ( 2:6, 6:7, 6:7) , рассказал о конфликте с судьями в ходе первого сета.«Я просто сильно разозлился, — сказал Медведев в интервью официальному сайту US Open. - Само собой, у меня не было причин разговаривать с супервайзером. Но в теннисе меня нередко удивляет, что он находится на корте, например, на случай дисквалификации. Тогда он выходит, выносит своё решение. Это решение принимает не судья на вышке!Но что я сегодня такого сделал, чтобы мне вынесли предупреждение? Причинил кому-то вред? Нагрубил? Я ничего такого не сделал, а меня зачем-то предупредили. И я сказал: «Супервайзер, сделай что-нибудь. Иначе для чего ты тут сидишь?»У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Хотя, конечно, не надо было так из-за этого сердиться».

По материалам: Чемпионат