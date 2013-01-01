US Open. Виктория Азаренко – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (видео)

Вчера, 08:50 459 | Теннис / Видео

Виктория Азаренко (№27 WTA) в матче 1/2 финала на Открытом первенстве США одержала победу в трех партиях над американкой Сереной Уильямс (№8 WTA) со счетом



Белорусская теннисистка(№27 WTA) в матче 1/2 финала на Открытом первенстве США одержала победу в трех партиях над американкойс (№8 WTA) со счетом 1:6, 6:3, 6:3