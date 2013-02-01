US Open. Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал

Вчера, 08:42 659 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин состоялся второй полуфинальный матч.



31-летняя белоруска Виктория Азаренко (5), занимающая в мировом рейтинге 27-е место, обыграла восьмую ракетку мира, 38-летнюю американку Серену Уильямс (3) со счетом 1:6, 6:3, 6:3.



За 1 час 56 минут, проведенные на корте, соперницы сделали по три брейка. На счету Азаренко два эйса и пять двойных ошибок, а Серена шесть раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидирует американка – 19:5.



В финале US Open Азаренко сыграет с японкой Наоми Осакой, которая в своеи полуфинале



Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

1/2 финала

Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Серена Уильямс (США, 3) – 1:6, 6:3, 6:3 В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин состоялся второй полуфинальный матч.31-летняя белоруска(5), занимающая в мировом рейтинге 27-е место, обыграла восьмую ракетку мира, 38-летнюю американку(3) со счетом 1:6, 6:3, 6:3.За 1 час 56 минут, проведенные на корте, соперницы сделали по три брейка. На счету Азаренко два эйса и пять двойных ошибок, а Серена шесть раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидирует американка – 19:5.В финале US Open Азаренко сыграет с японкой Наоми Осакой, которая в своеи полуфинале обыграла американку Дженнифер Брэйди.Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – Серена Уильямс (США, 3) – 1:6, 6:3, 6:3