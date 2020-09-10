US Open.Серена Уильямс – Цветана Пиронкова: обзор матча 1/4 финала (видео)

10-09-2020, 09:47 445 | Теннис / Видео

Серена Уильямс (№8 WTA) в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США обыграла в трех партиях болгарку Цветану Пиронкову, не имеющую на данный момент рейтинга со счетом



Американская теннисистка(№8 WTA) в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США обыграла в трех партиях болгарку, не имеющую на данный момент рейтинга со счетом 4:6, 6:3, 6:2