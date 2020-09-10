US Open. Серена Уильямс не пустила Пиронкову в полуфинал

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходили четвертьфинальные матчи.Восьмая ракетка мира, 38-летняя американка, посеянная под третьим номером, одолела в трех партиях 32-летнюю болгарку, которая не играла 3 года и в данный момент не имеет рейтинга, со счетом 4:6, 6:3, 6:2.За 2 часа 12 минуn игрового времени Уильямс сделала четыре брейка, выполнила 20 эйсов и допустила лишь одну двойную ошибку. Пиронкова взяла две подаче соперницы, четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Счёт личных встреч теннисисток стал 5:0 в пользу Серены.В полуфинале US Open Уильямс сыграет или с белоруской Викторией Азаренко, или с бельгийкой Элизе Мертенс. Для Серены это 11-й полуфинал американского «Шлема» подряд.Серена Уильямс (США, 3) – Цветана Пиронкова (Болгария, SR) – 4:6, 6:3, 6:2