Джокович чуть не убил судью! Его с позором дисквалифицировали с US Open

Сегодня, 12:20 0 | Теннис

Невероятным скандалом завершился



Поединок между Джоковичем и испанцем Карреньо-Бустой складывался непросто для первой ракетки мира. Была упорная борьба в каждом гейме.



Проигрывая в первом сете со счетом 5:6, раздосадованный Джокович достал из кармана непригодившийся второй мяч и, не глядя, отбил его назад. Ммяч угодил линейному судье-женщине прямо в горло. Было видно, что она стала задыхаться, никак не могла прокашляться. Новак тут же стал извиняться, показывая жестами, что не хотел причинить вред. Потом подбежал к пострадавшей вместе с арбитром встречи и попытался помочь женщине. Через какое-то время судья пришла в себя, а тем временем пришёл супервайзер, и началась дискуссия о том, что теперь делать с первым номером посева US Open и 17-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».



Джокович пытался объяснить случайность этого инцидента. Но правила есть правила! Теннисист не имеет права отбрасывать мяч ни в сторону оборудования, ни в сторону человека. Он обязан был смотреть, куда направляет свой удар.

Здесь не могло быть другого решения, кроме дисквалификации с матча и турнира. Ведь Новак чуть не убил судью, не проявив осторожность, отбрасывая мяч. Кроме того, супервайзер, принимая решение, указал сербу, что этот эпизод с отбрасыванием был уже второй за матч. И если в первом случае ему повезло и мяч попал в ограждение, то повторное нарушение привело к трагедии. Вот так с позором изгнали с турнира первую ракетку мира.



Невероятным скандалом завершился матч 4-го круга US Open между Новаком Джоковичем и Пабло Карреньо-Бустой. Первая ракетка мира, главный фаворит и единственный оставшийся в сетке чемпион турниров «Большого шлема» с позором дисквалифицирован с Открытого чемпионата США.Поединок между Джоковичем и испанцем Карреньо-Бустой складывался непросто для первой ракетки мира. Была упорная борьба в каждом гейме.Проигрывая в первом сете со счетом 5:6, раздосадованный Джокович достал из кармана непригодившийся второй мяч и, не глядя, отбил его назад. Ммяч угодил линейному судье-женщине прямо в горло. Было видно, что она стала задыхаться, никак не могла прокашляться. Новак тут же стал извиняться, показывая жестами, что не хотел причинить вред. Потом подбежал к пострадавшей вместе с арбитром встречи и попытался помочь женщине. Через какое-то время судья пришла в себя, а тем временем пришёл супервайзер, и началась дискуссия о том, что теперь делать с первым номером посева US Open и 17-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».Джокович пытался объяснить случайность этого инцидента. Но правила есть правила! Теннисист не имеет права отбрасывать мяч ни в сторону оборудования, ни в сторону человека. Он обязан был смотреть, куда направляет свой удар.Здесь не могло быть другого решения, кроме дисквалификации с матча и турнира. Ведь Новак чуть не убил судью, не проявив осторожность, отбрасывая мяч. Кроме того, супервайзер, принимая решение, указал сербу, что этот эпизод с отбрасыванием был уже второй за матч. И если в первом случае ему повезло и мяч попал в ограждение, то повторное нарушение привело к трагедии. Вот так с позором изгнали с турнира первую ракетку мира.

По материалам: Чемпионат