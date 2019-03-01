US Open. Шаповалов – Гоффен: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 11:49 0 | Теннис / Видео

Денис Шаповалов (№17 ATP) в матче четвертого круга на Открытом первенстве США нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену (№10 ATP) со счетом 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3.



Матч длился 3 часа 31 минуту. Шаповалов взял пять подач Гоффена и не удержал одну свою. На счету Дениса 13 эйсов и пять двойных ошибок, а Давид три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе канадец сравнял счет по личным встречам с Гоффеном – 1:1.

В 1/4 финала Шаповалов сразится с испанцем





Канадский теннисист(№17 ATP) в матче четвертого круга на Открытом первенстве США нанес поражение бельгийцу(№10 ATP) со счетом 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3.Матч длился 3 часа 31 минуту. Шаповалов взял пять подач Гоффена и не удержал одну свою. На счету Дениса 13 эйсов и пять двойных ошибок, а Давид три раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе канадец сравнял счет по личным встречам с Гоффеном – 1:1.В 1/4 финала Шаповалов сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой