US Open. Петра Квитова не прошла в 1/4 финала

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи четвертого круга.12-я ракетка мира, 30-летняя чешка, посеянная под шестым номером, потерпела поражение от 27-летней американки, занимающей в рейтинге WTA 93-е место. Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился в пользу американки со счетом 7:6(5), 3:6, 7:6(5).Квитова сделала четыре брейка, восемь раз подала навылет и соверешила семь двойных ошибок. На счету Роджерс два брейка из пяти возможных, шесть эйсов и две двойные ошибки. Это была вторая победа американки в двух встречах с Квитовой.Следующей соперницей Роджерс на US Open станет японка(4) или эстонка(14).Шелби Роджерс (США) – Петра Квитова (Чехия, 6) – 7:6(5), 3:6, 7:6(5)