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Зверев раскритиковал организаторов US Open: о ситуации с Пэром мы узнали из СМИ
Зверев раскритиковал организаторов US Open: о ситуации с Пэром мы узнали из СМИНемецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на ситуацию вокруг француза Бенуа Пэра, который на US Open сдал положительный тест на коронавирус.

«Организаторы US Open не сделали своей лучшей работы в плане информирования игроков. Мы узнали о ситуации с Бенуа Пэром через СМИ, как и все остальные. Думаю, в такой ситуации нас следовало известить в первую очередь. Мы всё время видели Бенуа. И мы как игроки должны знать, с кем он контактировал», — приводит слова Зверева Eurosport.

Пэр был исключён из состава участников Открытого чемпионата США.

Зверев, посеянный под пятым номером, в первом круге победил представителя ЮАР Кевина Андерсона и сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, получившим уайлд-кард.

По материалам: Чемпионат
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