На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Цинциннати. Джокович обыграл Баутиста-Агута и за титул сразится с Раоничем
В Нью-Йорке (США) на турнире ATP категории Masters  - Western & Southern Open с призовым фондом $4 674 780 проходили матчи 1/2 финала.

Первая ракетка мира и лидер посева, 33-летний серб Новак Джокович нанес поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту (8), занимающему в рейтинге ATP 12-е место, со счетом 4:6, 6:4, 7:6(0).

За три часа, проведенные на корте, соперники взяли по шесть подач друг друга. Джокович выполнил 14 эйсов и совершил семь двойных ошибок, а Баутиса-Агут два раза подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 9:3 в пользу сербского теннисиста.

За титул «Мастреса» в Цинциннати Джокович скрестит ракетки с канадцем Милошем Раоничем.

Теннис. ATP. Maste32-летнему испанцу Роберто Баутиста-Агуту 9rs - Western & Southern Open. Цинциннати. (США). Хард. Призовой фонд  $4 674 780. 64 участника
1/2 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – 4:6, 6:4, 7:6(0)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Раонич не пустил Циципаса в финал «Мастерса» в Цинциннати
Цинциннати. Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут сыграют в полуфинале
Цинциннати. Медведев и Баутиста-Агут встретятся в 1/4 финала
Цинциннати. Джокович обыграл Сангрен и вышел в 1/4 финала
Гаске и Гоффен поспорят за путевку в финал «Мастерса» в Цинциннати
Новак Джокович зачехлил ракетку в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Доха. Баутиста-Агут победил Джоковича и в финале встретится с Бердыхом
Australian Open. Баутиста-Агут за 4 часа обыграл Феррера и встретится с Раоничем в 1/8 финала
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

У экс шестой ракетки мира Карлы Суарес-Наварро обнаружен рак
Зверев раскритиковал организаторов US Open: о ситуации с Пэром мы узнали из СМИ
Стали известны имена 5 теннисистов из 11 игроков, контактировавших с заразившимся коронавирусом Пэром
US Open. Марта Костюк – Дарья Касаткина: обзор матча первого круга (видео)
US Open. Катерина Козлова - Уитни Осуйве: обзор матча первого круга (видео)

Последние новости спорта

20:07

У экс шестой ракетки мира Карлы Суарес-Наварро обнаружен рак 68 | Теннис

19:40

«Тур де Франс». Словенец Примож Роглич выиграл четвертый этап (+Видео) 121 | Велоспорт

18:15

Российский биатлонист присвоил золото Олимпиады и был высмеян 197 | Биатлон

17:55

Диллиан Уайт возвращается к тренировкам: Не могу дождаться, когда снова выйду в ринг 270 | Бокс

17:42

Дмитрий Митрофанов подписал контракт с К2 Promotions 297 | Бокс

17:32

Феттель — о будущем: Cейчас я сконцентрирован на Формуле 1 325 | Формула-1

15:35

Зверев раскритиковал организаторов US Open: о ситуации с Пэром мы узнали из СМИ 446 | Теннис

15:29

Стали известны имена 5 теннисистов из 11 игроков, контактировавших с заразившимся коронавирусом Пэром 495 | Теннис

15:22

Хэмилтон возложил вину за скучные гонки на руководство Формулы 1 459 | Формула-1

15:04

Климас: Ломаченко ещё никогда так не ждал боя, как с Лопесом 439 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Блок-шот Янниса Адетокумбо возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео)

US Open. Марта Костюк – Дарья Касаткина: обзор матча первого круга (видео)

US Open. Катерина Козлова - Уитни Осуйве: обзор матча первого круга (видео)

US Open. Катерина Бондаренко – Александра Киик: обзор матча первого круга (видео)

US Open. Ястремская – Шарма: обзор матча первого круга (видео)

НБА. Кемба Уокер возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Передача Шрёдера, а также блокшоты Диалло и Нуркича - в топ-10 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Формула 1. Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
Постол не сумел отобрать у Рамиреса титулы WBC и WBO
Новак Джокович стал победителем «Мастерса» в Цинциннати
Цинциннати. Азаренко стала чемпионкой турнира на отказе Осаки
Формула 1. Гран-при Бельгии. Хэмилтон выиграл квалификацию


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2020 (29)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги