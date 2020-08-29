Цинциннати. Джокович обыграл Баутиста-Агута и за титул сразится с Раоничем

29-08-2020, 08:46 632 | Теннис





Первая ракетка мира и лидер посева, 33-летний серб Новак Джокович нанес поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту (8), занимающему в рейтинге ATP 12-е место, со счетом 4:6, 6:4, 7:6(0).



За три часа, проведенные на корте, соперники взяли по шесть подач друг друга. Джокович выполнил 14 эйсов и совершил семь двойных ошибок, а Баутиса-Агут два раза подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 9:3 в пользу сербского теннисиста.



За титул «Мастреса» в Цинциннати Джокович скрестит ракетки с канадцем Милошем Раоничем.



Теннис. ATP. Maste32-летнему испанцу Роберто Баутиста-Агуту 9rs - Western & Southern Open. Цинциннати. (США). Хард. Призовой фонд $4 674 780. 64 участника

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – 4:6, 6:4, 7:6(0)



В Нью-Йорке (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $4 674 780 проходили матчи 1/2 финала.Первая ракетка мира и лидер посева, 33-летний сербнанес поражение испанцу(8), занимающему в рейтинге ATP 12-е место, со счетом 4:6, 6:4, 7:6(0).За три часа, проведенные на корте, соперники взяли по шесть подач друг друга. Джокович выполнил 14 эйсов и совершил семь двойных ошибок, а Баутиса-Агут два раза подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 9:3 в пользу сербского теннисиста.За титул «Мастреса» в Цинциннати Джокович скрестит ракетки с канадцем Милошем Раоничем.Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – 4:6, 6:4, 7:6(0)