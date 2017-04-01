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Прага. Мертенс обыграла Кристину Плишкову и стала первой финалисткой
Прага. Мертенс обыграла Кристину Плишкову и стала первой финалисткойВ Праге (Чехия) на турнире WTA International - Prague Open в одиночном состоялся первый полуфинальный матч.

23-я ракетка мира, 24-летняя бельгийка Элисе Мертенс, посеянная под третьим номером, стала первой финалисткой после победы над 28-летней чешкой Кристиной Плишковой, занимающей в мировом рейтинге 69-е место, со счетом 7:5, 7:6(4).

За 1 час 56 минут, проведенные на корте Мертенс реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных, Плишкова – один из восьми. Элисе выполнила семь подач навылет и трижды ошиблась при подаче, а Кристина выполнила два эйса при одной двойной ошибке. Это была третья победа бельгийки в трех встречах с чешкой.

Соперницей Мертенс по финалу турнира Prague Open станет победительница румынского дерби Симона Халеп (1) – Ирина Бегу.

Теннис. WTA. International - Prague Open. Грунт. Призовой фонд $225 000. 32 участницы 
1/2 финала
Элисе Мертенс (Бельгия, 3) – Кристина Плишкова (Чехия) – 7:5, 7:6(4)

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