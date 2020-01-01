Лексингтон. Кори Гауфф и Дженнифер Брэйди поспорят за место в финале

Теннис. WTA. International- Top Seed Open. Лексингтон (США). Хард. Призовой фонд $225 000. 32 участницы

В Лексингтоне (США) на турнире WTA International - Top Seed Open в одиночном проходили матчи 1/4 финала.16-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге 53-е место, победила в трех партиях 39-ю ракетку мира, 25-летнююиз Туниса, посеянную под восьмым номером. Поединок длился 1 час 58 минут и завершился в пользу Гауфф со счетом 4:6, 6:4, 6:1. Отметим, что американка уступала по ходу матча со счётом 4:6, 2:4, но сумела выиграть 10 геймов, проиграв лишь один.Кори взяла пять подач соперницы и упустила три своих. На счету победительницы три эйса и одиннадцать двойных ошибок, а Жабер восемь раз подала навылет и пять раз ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.В полуфинале Кори Гауфф скрестит ракетки с 49-й ракеткой мира, своей соотечественницей, которая не испытала проблем в матче против чешки– 6:1, 6:2.Кори Гауфф (США) – Онс Жабер (Тунис, 8) – 4:6, 6:4, 6:1Дженнифер Брэйди (США) – Мари Боузкова (Чехия) – 6:1, 6:2