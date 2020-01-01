На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Лексингтон. Кори Гауфф и Дженнифер Брэйди поспорят за место в финале
Лексингтон. Кори Гауфф и Дженнифер Брэйди поспорят за место в финалеВ Лексингтоне (США) на турнире WTA International - Top Seed Open в одиночном проходили матчи 1/4 финала.

16-летняя американка Кори Гауфф, занимающая в мировом рейтинге 53-е место, победила в трех партиях 39-ю ракетку мира, 25-летнюю Онс Жабер из Туниса, посеянную под восьмым номером. Поединок длился 1 час 58 минут и завершился в пользу Гауфф со счетом 4:6, 6:4, 6:1. Отметим, что американка уступала по ходу матча со счётом 4:6, 2:4, но сумела выиграть 10 геймов, проиграв лишь один.

Кори взяла пять подач соперницы и упустила три своих. На счету победительницы три эйса и одиннадцать двойных ошибок, а Жабер восемь раз подала навылет и пять раз ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.

В полуфинале Кори Гауфф скрестит ракетки с 49-й ракеткой мира, своей соотечественницей Дженнифер Брэйди, которая не испытала проблем в матче против чешки Мари Боузковой – 6:1, 6:2.

Теннис. WTA. International- Top Seed Open. Лексингтон (США). Хард. Призовой фонд $225 000. 32 участницы  
1/4 финала
Кори  Гауфф (США) – Онс Жабер (Тунис, 8) – 4:6, 6:4, 6:1
Дженнифер Брэйди (США) – Мари Боузкова (Чехия) – 6:1, 6:2

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Лексингтон. Гауфф не пустила вторую вторую сеяную Соболенко в 1/4 финала и другие результаты
Australian Open. София Кенин не пустила Кори Гауфф в 1/4 финала
Australian Open. Осака сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв 15-летней Гауфф
Australian Open. Кори Гауфф обыграла Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)
Уимблдон. Симона Халеп победила Кори Гауфф и стала четвертьфиналисткой
Уимблдон. Кори Гауфф – Полона Херцог: обзор матча третьего круга (Видео)
Уимблдон. Кори Гауфф – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)
Уимблдон. Винус Уильямс на старте проиграла 15-летней Гауфф
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Белинда Бенчич снялась с US Open
Прага. Стаховский проиграл в стартовом матче
Лексингтон. Брэйди обыграла Гауфф и в финале сыграет с Тайхман
Прага. Халеп не пустила Бегу в финал
Прага. Мертенс обыграла Кристину Плишкову и стала первой финалисткой

Последние новости спорта

16:59

Теофимо Лопес-старший: Пояс WBC будет стоять на кону боя с Ломаченко 35 | Бокс

16:44

Эдди Хирн: Хотим провести бой Усик – Чисора со зрителями 62 | Бокс

16:36

Валлин досрочно победил Кауффмана 76 | Бокс

16:14

Белинда Бенчич снялась с US Open 86 | Теннис

16:05

Прага. Стаховский проиграл в стартовом матче 117 | Теннис

12:49

НБА. Данки Моранта и Лилларда возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео) 235 | Баскетбол / Видео

12:28

НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа» повела в серии с «Коламбусом», «Вегас» обыграл «Чикаго» в третьем матче подряд и другие результаты (+Видео) 334 | Хоккей

11:47

НБА. Определены все пары плей-офф 310 | Баскетбол

11:25

НБА Портленд» победил «Мемфис» и вышел в плей-офф (+Видео) 346 | Баскетбол

11:05

Лексингтон. Брэйди обыграла Гауфф и в финале сыграет с Тайхман 311 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данки Моранта и Лилларда возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Передача Хардена, а также данки Деррика Джонса и Эдмонда Самнера в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Девин Букер и Джаррелл Брэнтли возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Данки Порзингиса, Джайлза и Букера в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Яннис Адетокумбо – об ударе соперника головой: Ужасный поступок (+Видео)

НБА. Данки Дэвиса и Буше, а также победный бросок Кузмы в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Майк Тайсон поплавал с акулами (Видео)



Топ-новости недели

Магучих – первая, Левченко – вторая в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Ломаченко и Лопес договорились о поединке
Прага. Цуренко снялась с турнира, Богдан в 1/4 финала сыграет с Кристиной Плишковой
Прага. Цуренко обыграла пятую сеяную Александрову и вышла во второй круг
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Август 2020 (292)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)
Март 2020 (481)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги