Федерер: Если бы не поддержка жены, я бы давно завершил карьеру

3-08-2020, 12:14 461 | Теннис

Швейцарский теннисист



«Мирка вложила все силы. У неё были тяжёлые операции, она так и не смогла вернуться. У неё были проблемы, она до сих пор испытывает небольшие боли. Думаю, что ей легко далось решение завершить карьеру, — цитирует Федерера Tennis World USA. - Тогда я спросил её, может ей хотелось остаться в спорте подольше? А затем я выиграл Уимблдон.



Потом, спустя некоторое время, я сказал ей, что она проделала великолепную работу, поддерживая меня. Она просто отложила в сторону свою карьеру. Тогда Мирка сказала: «Для меня это важнее, чем спорт. Мы можем вместе создать совместную жизнь».



Мирка отлично поддерживала меня. Без неё я бы уже давно завершил карьеру. Но если бы она попросила меня закончить со спортом, я бы так и сделал». Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о поддержке, которую он на протяжении карьеры получает от своей супруги Мирки. Она сама была профессиональной теннисисткой, но рано завершила карьеру из-за травм. Во время карьеры она была 76-й ракеткой мира.«Мирка вложила все силы. У неё были тяжёлые операции, она так и не смогла вернуться. У неё были проблемы, она до сих пор испытывает небольшие боли. Думаю, что ей легко далось решение завершить карьеру, — цитирует Федерера Tennis World USA. - Тогда я спросил её, может ей хотелось остаться в спорте подольше? А затем я выиграл Уимблдон.Потом, спустя некоторое время, я сказал ей, что она проделала великолепную работу, поддерживая меня. Она просто отложила в сторону свою карьеру. Тогда Мирка сказала: «Для меня это важнее, чем спорт. Мы можем вместе создать совместную жизнь».Мирка отлично поддерживала меня. Без неё я бы уже давно завершил карьеру. Но если бы она попросила меня закончить со спортом, я бы так и сделал».

По материалам: Чемпионат