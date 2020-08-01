В США подтвердили проведение Western & Southern Open и US Open в Нью-Йорке

1-08-2020, 13:29 868 | Теннис

Американская теннисная ассоциация (USTA) подтвердила намерения провести перенесённый из Цинциннати «Мастерс» и US Open в ранее намеченные сроки в Нью-Йорке.



«Наш главный приоритет — здоровье и безопасность всех участников — неизменен. В сотрудничестве с медицинской консультативной группой, группой безопасности и штатом Нью-Йорк мы разработали надёжный план по охране здоровья и безопасности, чтобы снизить риск заражения в изолированной среде, состоящей из места проведения турнира и отелей для игроков. Штат Нью-Йорк по-прежнему является одним из самых безопасных мест в стране с точки зрения возможности заражения COVID-19», — говорится в заявлении USTA.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос».

По материалам: Чемпионат