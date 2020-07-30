Энди Маррей: Иногда здорово посмотреть на Серену Уильямс и Роджера Федерера на одном корте

30-07-2020, 10:15 548 | Теннис

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о важности матчей в смешанном разряде.



«Мне кажется, спорт упускает отличную возможность. Ярким примером этого был "Кубок Хопмана", - приводит слова Маррея Yahoo Sports. - Игрокам он нравился. Конечно, иногда возникало ощущение, что это выставочный турнир, но больше никаких претензий к нему нет. Я и сам выступал там, это было здорово.



Посмотреть на Серену Уильямс и



Мне бы хотелось посмотреть, как Рафа сыграет с кем-то из Топ-теннисисток. Смотреть на Роджера и Серену было приятно. Думаю, им тоже понравилось».

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о важности матчей в смешанном разряде.«Мне кажется, спорт упускает отличную возможность. Ярким примером этого был "Кубок Хопмана", - приводит слова Маррея Yahoo Sports. - Игрокам он нравился. Конечно, иногда возникало ощущение, что это выставочный турнир, но больше никаких претензий к нему нет. Я и сам выступал там, это было здорово.Посмотреть на Серену Уильямс и Роджера Федерера на одном корте - прекрасная возможность, которая идёт теннису на пользу. Конечно, не получится пользоваться ею каждую неделю, но иногда это было бы отлично.Мне бы хотелось посмотреть, как Рафа сыграет с кем-то из Топ-теннисисток. Смотреть на Роджера и Серену было приятно. Думаю, им тоже понравилось».