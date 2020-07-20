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Дед Джоковича: Новак нервирует Надаля, Федерера и ещё 20 человек, которые позади него
Зденко Загар, дед первой ракетки мира Новака Джоковича прокомментировал вспышку коронавируса на выставочном турнире Adria Tour.

«Турнир проходил на открытом воздухе. Джокович не мог заразиться коронавирусом там. Я был на турнире и не подхватил вирус, — приводит слова Зденко Tennis World USA. - Испугался, когда узнал, что Новак заражён, но я знал, что он достаточно силён, чтобы выдержать все нападки.

Он постоянно подвергается критике. Люди, наверное, критикуют его даже за то, что он серб, хотя сами не знают, где находятся Сербия и Белград. Он лучше и известнее каждого, кто его оскорбляет. Всё объясняется тем, что он нервирует Надаля, Федерера и ещё 20 человек, которые позади него. Я даже не стану это комментировать, их стоит игнорировать».
По материалам: Чемпионат
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