Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине

Третья ракетка мира австриецстал победителем выставочного хардового турнира bett1ACES, который проходил в Берлине. В финале Тим обыграл 18-летнего итальянцасо счётом 6:4, 6:2.В матче за третье место представитель Германиинанёс поражение испанцу– 6:4, 6:3.Для Тима этот финал стал третьим за последние полторы недели. Оба финала в Берлине (на траве и на харде) он выиграл, а на выставочном грунтовом турнире в Китцбюэле в финале уступил россиянину Андрею Рублёву.Напомним, в женском турнире bett1ACES победила представительница Латвии, обыграв в финале чешку- 6:3, 3:6 [10:5]. В матче за третье место украинкапроиграла немке- 4:6, 6:7(1).