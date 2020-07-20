Севастова — о разгроме Свитолиной: Победа не пришла просто так

Латвийская теннисисткав матче 1/2 финала выставочного хардового турнира bett1ACES в Берлине разгромила украинку— 6:1, 6:1.«Невзирая на результат, матч выдался тяжёлым и выматывающим с точки зрения физики. С Элиной всегда так — расслабляться никогда нельзя, бороться нужно на каждый розыгрыш.Да, были некоторые розыгрыши, когда она ошибалась или же я играла здорово, но в целом было непросто. Я была вынуждена много работать, победа не пришла просто так. Сегодня была вынуждена играть много длинных розыгрышей, но я работала каждую минуту и результат пришёл», — цитирует Севастову официальный сайт WTA.Соперницей Анастасии по решающему матчу соревнований была 12-я ракетка мира чешка, которую она одолела со счётом 6:3, 3:6 [10:5].В матче за третье место Свитолина уступила немке– 4:6, 6:7(1).