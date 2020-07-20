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Севастова — о разгроме Свитолиной: Победа не пришла просто так
Севастова — о разгроме Свитолиной: Победа не пришла просто такЛатвийская теннисистка Анастасия Севастова в матче 1/2 финала выставочного хардового турнира bett1ACES в Берлине разгромила украинку Элину Свитолину — 6:1, 6:1.

«Невзирая на результат, матч выдался тяжёлым и выматывающим с точки зрения физики. С Элиной всегда так — расслабляться никогда нельзя, бороться нужно на каждый розыгрыш.

Да, были некоторые розыгрыши, когда она ошибалась или же я играла здорово, но в целом было непросто. Я была вынуждена много работать, победа не пришла просто так. Сегодня была вынуждена играть много длинных розыгрышей, но я работала каждую минуту и результат пришёл», — цитирует Севастову официальный сайт WTA.

Соперницей Анастасии по решающему матчу соревнований была 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова, которую она одолела со счётом 6:3, 3:6 [10:5].

В матче за третье место Свитолина уступила немке Андрее Петкович – 4:6, 6:7(1).

По материалам: Чемпионат
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