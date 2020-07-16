Владелец турнира в Вашингтоне: не думаю, что турниры в США отменят из-за коронавируса

16-07-2020, 11:04 1 295 | Теннис

Организаторы теннисного турнира ATP-500 и WTA International Citi Open в Вашингтоне (США), который намечен на первую неделю августа 2020 года, еще рассчитывают провести эти соревнования по расписанию.



Владелец турнира Марк Эйн высказался о возможной отмене турниров в США из-за пандемии коронавируса. Он привёл в пример случай американца Фрэнсиса Тиафо, который заразился коронавирусом и снялся с турнира в Атланте.



«Я знаю Фрэнсиса Тиафо с тех пор, как ему было пять, и ужасно переживал за него. Но единственная положительная сторона, если это можно так назвать, это то, что никто больше не заразился. В отличие от Adria Tour, где заразились все. Так что этот случай можно рассматривать как положительный, потому что он доказывает, что один человек с коронавирусом может не заразить всех остальных.



Поэтому не думаю, что турниры в США отменят из-за коронавируса. Мне кажется, единственная проблема — это вопрос путешествий, смогут ли люди приехать и уехать», — заявил Эйн.