Элина Свитолина может пропустить US Open

16-07-2020, 10:21 1 169 | Теннис

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, может пропустить американскую серию турниров.



Ранее Свитолина планировала выступить на турнирах в Нью-Йорке: Western & Southern Open (20-28 августа), который в этом году переехал из Цинциннати, а также US Open (31 августа - 13 сентября). На данный момент ее имя отсутствует в заявке на соревнования.



Следует отметить, что в США пока действует запрет на въезд в страну для путешественников, прибывающих из стран Шенгенской зоны.



Напомним, что в 2019 году украинка дошла то полуфинала US Open.



Если украинка всё-таки не будет играть на Открытом чемпионате США, то, согласно временным изменениям в рейтинге WTA, вызванным пандемией коронавируса, её очки останутся в зачёте и не сгорят.



На этой неделе Свитолина принимает участие на выставочном турнире в Берлине, где ей удалось выйти в финал соревнований.