Глава ATP прокомментировал возобновление сезона в условиях пандемии

15-07-2020, 16:03 1 242 | Теннис

Глава ATP Андреа Гауденци поделился мнением о предстоящем возобновлении сезона. Гауденци признал, что у организаторов есть вопросы по проведению ряда турниров.



«Мы не представляем, как cмогут пройти турниры в Азии или на закрытых кортах в Европе. Может прозвучать банально, но я не могу предсказать, как вирус повлияет на нас в будущем, слишком многое может измениться.



У нас много вопросов, но мало ответов, потому что на некоторые действительно невозможно ответить. Теннис находится в невыгодном положении по сравнению с другими видами спорта именно из-за своего глобального характера. Игроки приезжают на турнир со всего мира, а потом едут в другую страну, если не на другой континент.



Правительства многих стран не дают нам никакой информации относительно потенциальных исключений для спортсменов, касающихся карантина.



За последние три месяца нам пришлось принять решения, ставшие беспрецедентными в истории тенниса. У нас, WTA и ITF были разногласия в начале пандемии, все действовали по-своему, но теперь мы начали усердно работать ради общей цели, а именно – ради безопасного возобновления тенниса, только оно сейчас действительно имеет значение.



Я должен сохранять оптимизм, но оставаться реалистом. Нужно понимать, что мы не можем останавливать турнир из-за положительного теста, особенно на поздних стадиях соревнований. Поэтому мы должны быть начеку, а также предвидеть все возможные варианты развития событий, прежде чем разрешать каждый турнир. Следующие две недели будут решающими», - цитирует Гауденци Ubitennis.