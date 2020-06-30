Тренер Квитовой развёлся с женой и переехал жить к Петре

Наставник чешской теннисистки Петры Квитовой, её соотечественник Иржи Ванек, развёлся с женой Маркетой после 18 лет брака.



Как сообщает издание Blesk, несколько дней назад Ванек вместе с вещами переехал в дом к Петре.



Напомним, что специалист начал работу с Квитовой в 2016 году

Наставник чешской теннисистки Петры Квитовой, её соотечественник Иржи Ванек, развёлся с женой Маркетой после 18 лет брака.Как сообщает издание Blesk, несколько дней назад Ванек вместе с вещами переехал в дом к Петре.Напомним, что специалист начал работу с Квитовой в 2016 году