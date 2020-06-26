Жиль Симон: Многие люди рады неудачам Джоковича, они будут сваливать на него всю вину





«Есть много людей, которые рады неудачам Джоковича, — цитирует Симона Tennis World USA со ссылкой на Tennis Break News. - Они будут обвинять его, сваливая на Новака всю вину. Они будут говорить, что всё это можно было лучше организовать. Всё это – политика.



Джоковича критиковали за то, что он не принял участие в ZOOM-конференции ATP. Но Новак сделал для игроков очень много. А теперь его критикуют за такое. Это — проблема, которую создают некоторые игроки.



Когда кто-то становится лидером, всегда находятся критики. Такое было всегда».

Французский теннисист Жиль Симон поддержал серба Новака Джоковича , который выступил организатором выставочного турнира Adria Tour. На турнире коронавирусом заразились несколько человек, включая самого Джоковича. После этого многие раскритиковали серба.«Есть много людей, которые рады неудачам Джоковича, — цитирует Симона Tennis World USA со ссылкой на Tennis Break News. - Они будут обвинять его, сваливая на Новака всю вину. Они будут говорить, что всё это можно было лучше организовать. Всё это – политика.Джоковича критиковали за то, что он не принял участие в ZOOM-конференции ATP. Но Новак сделал для игроков очень много. А теперь его критикуют за такое. Это — проблема, которую создают некоторые игроки.Когда кто-то становится лидером, всегда находятся критики. Такое было всегда».