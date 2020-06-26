На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Симон: Даже если бы Джокович выиграл 36 ТБШ, всё равно больше любили бы Федерера
Симон: Даже если бы Джокович выиграл 36 ТБШ, всё равно больше любили бы ФедерераФранцузский теннисист Жиль Симон поделился мнением о ведущих теннисистах мира. По словам Симона, швейцарец Роджер Федерер всегда будет пользоваться благосклонностью болельщиков.

«Нужно просто принять тот факт, что Федерер является спортсменом, которого больше всего любят в мире. Даже если бы Джокович выиграл 22, 25 или 36 турниров «Большого шлема», его бы считали сильнейшим, но люди всё равно предпочитали бы Роджера.

Когда Джокович злится, например, как это было на Уимблдоне в прошлом году, когда против него болели, становится непобедимым. В его глазах виден весь настрой.

В то же время Джокович не так хорош, когда пытается быть спокойным. У него уже нет такой нацеленности на победу. Мне нравится, когда он даёт волю эмоциям и пытается доказать всё тем, кто более против него», — цитирует Симона Tennis World USA.
По материалам: «Чемпионат»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джокович: Надаль ментально сильнее Федерера
Джокович порассуждал, почему фанаты любят Федерера и Надаля
Навратилова: Публике не стоило освистывать Джоковича на US Open
Уимблдон. Федерер и Джокович сыграют в финале Уимблдона 14 июля
Сафин: Джокович обойдёт Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»
Новак Джокович — о повышении цен на билеты из-за Федерера: я не обиделся
Джокович: В этом году трава на Уимблдоне очень вкусная
Борис Беккер: Федерер и Джокович друг друга недолюбливают
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Джокович пожертвовал € 40 тыс. сербскому городу, страдающему от коронавируса
Краинович: Джокович не совершил никакого преступления
Премьер-министр Сербии: Пускай будут обвинять меня, а Джоковича оставят в покое
На турнире в Германии, где выступят Кирьос, Зверев и Свитолина, будут присутствовать зрители
Муратоглу: Не представляю, как US Open может состояться, учитывая происходящее в США

Последние новости спорта

18:59

Эдди Хирн: Миллер должен мне деньги за несостоявшийся бой с Джошуа 727 | Бокс

18:48

Валттери Боттас: Мы выступаем в своей лиге 1 011 | Формула-1

18:38

Хэмилтон про поул Боттаса: В Mercedes нет политики 1 039 | Формула-1

18:32

Себастьян Феттель: Конечно, я огорчен 1 027 | Формула-1

18:18

Люк Кэмпбелл: Посмотрим, насколько хорош Райан Гарсия 1 051 | Бокс

18:07

Диллиан Уайт: У Поветкина убийственный левый хук 1 056 | Бокс

18:01

Мать Самуэльссона: У меня была некоторая тревога по поводу безопасности Себастьяна 1 046 | Биатлон

17:53

Вольфф назвал условие, при котором у Феттеля появятся шансы на место в Mercedes 889 | Формула-1

17:44

Грожану не нравится высокая зарплата Хэмилтона 228 | Формула-1

17:39

Формула 1. Гран-при Австрии. Валттери Боттас выиграл квалификацию 253 | Формула-1 / Главные новости спорта

Все новости

ВИДЕО

Шакил О'Нил оторвал кольцо при исполнении данка (+Видео)

Магнус Карлсен потроллил звезду НБА Джеймса Хардена (Видео)

Ломаченко настолько крут, что его жонглирование разобрал профессиональный циркач (+Видео)

Вдова Брайанта сделала татуировки в память о Коби и их дочери Джианне (+Видео)

Василий Ломаченко показал очередной трюк с мячиками (Видео)

Стефен Карри впечатлился игрой однорукого китайского баскетболиста (+Видео)

Майк Тайсон устроил драку на рестлерском турнире (Видео)



Топ-новости недели

Формула 1. Гран-при Австрии. Валттери Боттас выиграл квалификацию
Формула-1. Гран-при Австрии: Превью этапа
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры
UTF Ladies Invitational. Костюк победила в финале Закарлюк
Сергей Бубка: 57% лицензий на ОИ-2020 разыграны, по остальным система квалификации дорабатывается


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2020 (101)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)
Март 2020 (481)
Февраль 2020 (605)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги