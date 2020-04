US Open пройдёт не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе

Велика вероятность, что американский турнир «Большого шлема» US Open пройдёт не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе, сообщает Marca.



Нью-Йорк наиболее сильно пострадал от пандемии коронавируса, а на кортах, где обычно проходит US Open, разместили полевой госпиталь и другие временные сооружения для борьбы с заболеванием.



Индиан-Уэллс, где должен был пройти первый из турниров, отменённых из-за коронавируса, был менее затронут заболеванием, а значит, и быстрее восстановится. Тем более что необходимая для игры в теннис температура воздуха там сохраняется в течение всего года. В Индиан-Уэллсе есть два больших корта и вся остальная инфраструктура для проведения крупнейших теннисных турниров.



US Open должен стартовать 24 августа.